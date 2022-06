Nordsjællands Politi efterforsker lige nu en sag, efter at de har modtaget en anmeldelse om, at en 65-årig mand tidligt mandag morgen blev truet med en pistol ved en hæveautomat i et butikscenter i Helsingør.

Det skriver politiet på Twitter.

Episoden skulle have fundet sted ved Prøvestenscentret, der er et butikscenter i det sydlige Helsingør.

Politiet fik anmeldelsen klokken 6.07. De er nu i fuld gang med efterforskningen og har ikke yderligere kommentarer til sagen for nu.