Anmeldelse: Ung kvinde voldtaget i skov

En 26-årig kvinde blev ifølge sigtelse voldtaget i et skovstykke ved Kongens Ege i Randers natten til søndag i forrige uge.

En 24-årig mand er sigtet for voldtægten og stilles for en dommer i et grundlovsforhør fredag klokken 13.00.

Det sker ved Retten i Randers, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Voldtægten fandt ifølge politiet sted natten til søndag den 26. juni. Det præcise tidspunkt er dog ikke oplyst. Omstændighederne omkring voldtægten samt kvinden og mandens relation er heller ikke beskrevet nærmere.

- Østjyllands Politi fik anmeldelsen om voldtægten søndag og afspærrede i den forbindelse et område omkring det formodede gerningssted, hvor der blev søgt efter spor, lyder det i døgnrapporten.

- Den videre efterforskning førte til, at den 24-årige mand fredag blev anholdt, skriver politiet videre.

Ved grundlovsforhøret går anklagemyndigheden efter at få varetægtsfængslet manden.

Står det til anklager Mathilde Paulsen, skal retsmødet foregå for lukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke vil få adgang til mandens eventuelle forklaring eller politiets beviser, hvis dommeren vælger at efterkomme ønsket.

På grund af anmodningen om lukkethed ønsker Østjyllands Politi ikke at oplyse yderligere om sagen, fremgår det af døgnrapporten.