Anmeldt for overfald på kvinde: Nu er han forsvundet

En anmeldelse om et overfald på en kvinde gik forud for, at den 54-årige Niels Henrik Christian Jørgensen forsvandt sporløst i sin sølvgrå Ford Fiesta 2. januar i år.

Politiet har siden forsøgt at finde frem til ham uden held, og de offentliggør nu navn og billede af manden og hans bil, fordi 'da det ikke har været muligt for politiet at finde ham primært ud fra en bekymring om, at han kunne have behov for hjælp efter hændelserne i Vig i lørdags', skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev kaldt ud til adressen Højen i Vig i Odsherred kommune efter en anmeldelse om, at den nu savnede og eftersøgte 54-årige mand havde overfaldet en kvinde, som han havde nære relationer til. Det lykkedes kvinden at flygte fra adressen efter overfaldet, hvorefter hun alarmerede politiet.

Da politiet kom til stedet, var der brand i en del af huset, men den 54-årige var ingen steder af se. Politiet formoder, at han kørte fra stedet i sin Ford Fiesta, sølvgrå, årgang 2008, med nummerpladerne ZC24008.

Her er en bil af samme farve og model som den efterlyste. Politifoto

Billedet af Niels Henrik Christian Jørgensen er omkring ti år gammelt, men skulle være vellignende.

Hans hårfarve i dag er lidt mere gråligt end på billedet. Han er cirka 170 centimeter høj og har kort hår. I lørdags var han formentlig iført blandt andet en hvid T-shirt og mørke bukser.

Oplysninger om både den 54-årige Niels Henrik Christian Jørgensen og hans personbil kan gives til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448 eller via nærmeste politi på tlf. 114.