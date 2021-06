Ansat brutalt overfaldet på pizzeria

Politiet har anholdt og sigtet en 27-årig mand for at overfalde en ansat på et pizzeria i Bredgade i Herning natten til søndag.

Den ansatte, der er en mand på 32 år, blev ramt med en kniv ved skulderen, men kom ikke alvorligt til skade.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis tidligt søndag morgen.

- Gerningsmanden ville købe øl, men den ansatte nægtede at servere det til ham. Han forlod stedet og vendte senere tilbage med kniv, siger vagtchefen.

Den ansatte er efterfølgende blevet sendt til skadestuen for behandling af såret samt undersøgelse af mærker efter tumulten, fortæller vagtchefen.

Der var ikke umiddelbart andre til stede i pizzeriaet, da episoden udspillede sig, og det var den forurettede selv, der anmeldte det til politiet klokken 02.45.

Den formodede gerningsmand stak efter overfaldet af fra pizzeriaet, men det lykkedes politiet at fange og anholde ham lidt før klokken fem.

Søndag morgen er politiet fortsat til stede ved Bredgade, hvor hunde blandt andet søger efter kniven, som gerningsmanden brugte mod den ansatte.

Både den forurettede og den formodede gerningsmand skal afhøres af politiet.

- Vi er stadig i gang med at danne os et overblik. Indtil videre har vi sigtet manden for grov vold, siger Allan Riis.

Vagtchefen forventer desuden, at den 27-årige mand vil blive stillet for en dommer søndag med henblik på varetægtsfængsling.