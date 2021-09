Ansat formodes omkommet i brand på bosted

Brandvæsenet har fundet et lig efter en brand på et bosted i Askeby på Møn

Tidligt onsdag morgen opstod der brand i et bosted på Hermodsvej i Askeby, der ligger på Møn.

Onsdag formiddag har brandvæsnet fundet en person, som er afgået ved døden under branden.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Politiet formoder, at der er tale om en ansat på bostedet, fordi alle bostedets unge er konstateret i god behold.

Den afdødes identitet er ikke fastlagt med sikkerhed, men det er politiets opfattelse, at der er tale om en savnet medarbejder.

Brandårsagen er endnu ukendt. Der er endnu så varmt på brandstedet, at politiets brandteknikere først kan gå i gang med undersøgelserne, når brandstedet er koldt.

- Vi kan ikke sige noget om brandårsagen endnu, siger politiinspektør Kim Kliver til Ekstra Bladet.

Politi og brandvæsen blev alarmeret klokken 5.03. Bostedet var hurtigt overtændt.

Der skal også ske obduktion af den omkomne. Dels for at fastslå personens identitet, dels for at fastlægge om personen var død inden branden - og at der således kan være tale om en forbrydelse - eller om personen er omkommet som følge af branden.

Politiet har arbejdet hele morgenen med at få registreret de unge beboere på opholdsstedet Kernen, så der var sikkerhed for, at alle var i god behold.

Der er iværksat psykologisk støtte for de unge og de ansatte på stedet.

Den kraftige brand kunne ses adskillige kilometer væk. Opholdsstedet Kernen huser behandlingskrævende børn og unge.