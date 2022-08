Ansat på skole sigtet for at krænke børn

En ansat på Gl. Lindholm Skole i Nørresundby er blevet sigtet og fængslet for blufærdighedskrænkelse af flere børn på skolen.

Det oplyser politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Politiet modtog en anmeldelse 14. juni om krænkelser af børn på skolen, og efter ti dages efterforskning blev den ansatte sigtet og varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør 24. juni.

Carsten Straszek bekræfter over for Ritzau, at en ansat er sigtet og fængslet. Han oplyser, at den ansatte nægter sig skyldig, men politikommissæren vil ikke nærmere ind i detaljer om sagen.

Ledelsen på skolen fik oplysninger om den ansatte kort før sommerferien, bortviste vedkommende og overdrog sagen til politiet.

Gl. Lindholm Skole udsendte tirsdag - dagen inden skolestart - en orientering til forældre med børn på skolen, skriver Nordjyske, der har talt med skolelederen.