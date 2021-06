Ansat sigtet for blufærdighedskrænkelse mod unge piger

En mandlig ansat på en nordjysk skole er blevet sigtet for at have udsat flere piger fra skolen for blufærdighedskrænkelse. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Der er tale om elever på Aabybro Friskole i alderen 8 til 13 år, men antallet af potentielle ofre er ikke meddelt.

- Vi kan bekræfte, at vi i øjeblikket efterforsker en sag om blufærdighedskrænkelse på friskolen i Aabybro, siger efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

- Det var en anmeldelse fra et forældrepar, der fik politiet til at gå ind i sagen. Anmeldelsen handlede om mulig blufærdighedskrænkelse, siger Frank Olsen.

Forældreparret henvendte sig om den mulige krænkelse den 21. april. Siden har politiet efterforsket ved hjælp af særligt afhøringer, hvilket har fået sagen til at vokse.

- Vi begyndte at afhøre piger i alderen 8 til 13 år, og på baggrund af det har vi sigtet ham for flere forhold om blufærdighedskrænkelse, siger Frank Olsen.

Der er ikke mange oplysninger om efterforskningen. Blandt andet er det uvist, hvilken stilling den sigtede person har på skolen. Der er dog tale om en mand.

- Efterforskningen kører, og vi er i fuld gang med at både afhøre og efterforske. Derfor er det begrænset, hvad vi kan og vil sige, lyder det fra Frank Olsen.

Han oplyser, at den sigtede mand ikke har været fremstillet i grundlovsforhør og derfor heller ikke er varetægtsfængslet.

Friskolen har omkring 150 elever på klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse, oplyser skolen på sin hjemmeside.

Der er cirka 25 ansatte knyttet til privatskolen, der slog dørene op for undervisning i 1980. De ansatte er både lærere, pædagogiske medarbejdere og andre i administration og vedligehold.