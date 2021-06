Ansat sigtet for krænkelser på privatskole

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Nordjyllands Politi modtog den 21. april 2021 en anmeldelse, der drejede sig om blufærdighedskrænkelse på Aabybro Friskole.



- Vi kan bekræfte, at vi i øjeblikket efterforsker en sag om blufærdighedskrænkelse på friskolen i Aabybro, siger refterforskningsleder Frank Olsen, Nordjyllands Politi, ifølge en pressemeddelelse



Han oplyser, at politiet i forbindelse med sagen har sigtet en ansat på skolen for at have udsat piger fra samme skole for blufærdighedskrænkelse. Pigerne er i alderen 8-13 år.



- Efterforskningen kører, og vi er i fuld gang med at tale med de implicerede i sagen. Derfor er det begrænset, hvad vi kan og vil sige om sagen i øjeblikket, siger efterforskningslederen.



Af hensyn til den i gangværende efterforskning har politiet ikke yderligere oplysninger at give i sagen i øjeblikket.

Den mistænkte har ikke været fremstillet i grundlovsforhør og er altså heller ikke varetægtsfængslet.

- Vi er ikke færdige med at afhøre i sagen, siger Frank Olsen til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at uddybe de nærmere omstændigheder bag den alvorlige mistanke.

- Vi tager altid den type af sager alvorligt. Når en voksen udnytter tillidsforholdet mellem barn og voksen.

Ifølge efterforskningslederen har der været afholdt et møde mellem politi, skole, skoleledelse og forældre, hvor man har orienteret om sagen.

Frank Olsen ønsker ikke at oplyse, hvordan manden stiller sig til sigelsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejder den sigtede ikke i øjeblikket på skolen.