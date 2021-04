Ansat tiltalt: Psykiatrisk patient udsat for voldtægtsforsøg

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: En 58-årig mand udsatte en ung kvinde for seksuelle overgreb, imens hun var indlagt, og han selv var ansat på et psykiatrisk hospital i København.

Sådan lyder tiltalen mod manden, der nægter sig skyldig.

Den tiltalte havde kun arbejdet på hospitalet i få uger, før han blev den unge kvindes kontaktperson, fremgik det i retten.

Ifølge anklageskriftet forsøgte den 58-årige på et tidspunkt i perioden fra 17. november 2019 til 6. januar sidste år at voldtage den 21-årige kvinde ved at udnytte hendes sindssygdom.

Her satte han sig, ifølge tiltalen, på offeret og fastholdt hende med sin kropsvægt, hvorefter han forsøgte at penetrere hende. Den 58-årige opgav dog, da han ikke kunne få erektion, ifølge tiltalen.

Han er også tiltalt for at have befamlet kvindens kønsdele under en anden episode.

Havde en 'nær' relation

Han afviste flere gange i retten, at han har haft et upassende forhold til den nu 21-årige kvinde, men han erkendte, at han på et tidspunkt havde givet patienten massage.

- Hun bad selv om massagen. Det var med kropslig kontakt, og det var selvfølgelig forkert, forklarede den 58-årige.

Episoden blev opdaget af en kollega. Den 58-årige blev herefter irettesat af sin leder.

Sosu-assistenten havde tidligere modtaget en irettesættelse for at fortælle om personlige forhold til patienterne, heriblandt den 21-årige kvinde.

- Vi talte om alt mellem himmel og jord. Også personlige ting. Det kan man jo ikke undgå, når man bruger så mange timer sammen, sagde den 58-årige om deres relation.

Sendte blomster efter selvmordsforsøg

Den 58-årige erkendte også, at han havde sendt blomster til kvinden efter et selvmordsforsøg i starten af 2020.

- Det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort, sagde den 58-årige prompte.

Efter selvmordsforsøget blev den unge kvinde flyttet til en anden afdeling. Men sosu-assistenten og patienten fortsatte kontakten. Udover flere chat-beskeder, har den tiltalte og forurettede skiftevis overført penge til hinanden.

Ifølge den tiltalte kontaktede patienten ham og bad om penge. Penge, som hun skyldte til en 'slem mand'.

- Jeg var bange for, at hun ville skade sig selv, hvis jeg ikke overførte pengene. Hun kunne finde på hvad som helst, sagde den 58-årige i retten.

Den forurettedes vidnesbyrd blev holdt bag lukkede døre. Det derfor uklart, hvad hun har forklaret.

Der falder dom den 20. april.