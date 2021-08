Antallet af betjente falder: Pårørende i fængsels-nødråb

Kriminalforsorgen afviser forslag

Ina Eliasen, direktør i Kriminalforsorgen, oplyser, at hun ikke kan kommentere på de konkrete eksempler, den kvindelige pårørende nævner over for Ekstra Bladet. Men hun vil gerne tage stilling til Fængselsforbundets råd om at indføre natdrift:

- Som jeg forstår Fængselsforbundet, er deres tanke, at det skal være en mere blivende løsning. Og der vil jeg sige, at kan ikke lade sig gøre med de regler, der er på området. Det kan kun gøres akut og ganske kortvarigt. Så på den måde er det ikke umiddelbart en løsning, jeg kan se for mig, slår Ina Eliasen fast.

- Noget andet, som er vigtigt at nævne, er, at jeg heller ikke vurderer, at det ville komme til at frigøre så mange fængselsbetjente, fordi de opgaver, de har ved for eksempel at låse ind og ud og sådan nogle ting, stadig vil være der.

- Og det sidste, som jeg synes er rigtig vigtigt, når man drøfter det her forslag, er, at hvis vi låser de indsatte inde i så mange timer i døgnet, ved vi, at frustrationsniveauet og konfliktniveauet stiger. Det vil sige, at sikkerheden i vores fængsler og arrester vil blive udfordret, og det, mener jeg ikke, er til gavn og glæde for vores ansatte.

- Fængselsforbundet mener jo netop, at der er tale om et akut problem, fordi medarbejderne er så belastede, som de er?

- Ja, men når jeg siger akut, så er det endnu mere akut. Så er det, hvis der en konkret dag ude i et konkret fængsel pludselig mangler så mange betjente, at det på ingen måde er muligt at få vagtplanen til at hænge sammen. Så kan vi gøre det, og vi kan gøre det i rigtig kort tid. Det er en nødløsning.

'Kritisk situation'

Ina Eliasen erkender, at fængslerne står over for en stor udfordring, men slår fast, at man arbejder på højtryk for at løse den.

- Det er alvorligt, og det er en kritisk situation, fordi vi har så mange indsatte, og vi mangler ansatte. Jeg kan godt genkende billedet, siger hun.

- Derfor sætter vi for eksempel også massivt ind på at rekruttere nye fængselsbetjente og at fastholde dem, vi har. Vi kan rekruttere alt det, vi vil, men hvis vi ikke fastholder, kommer vi ingen vegne.

- Det er ikke en ønskesituation for os, at de ansatte arbejder under de her forhold. Vi vil ikke have, at det skal fortsætte med at være sådan, og vi arbejder på at styrke arbejdsforholdene og lette presset på betjentene.