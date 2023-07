Arkitekt anholdt som seriemorder

13 år efter fundene af flere kvinde-lig har politiet anholdt en 59-årig arkitekt fra New York som seriemorder.

Rex Heuermann blev anholdt torsdag, og fredag blev han stillet for en dommer og fængslet, sigtet for foreløbig tre drab og mistænkt for et fjerde, skriver amerikanske medier deriblandt CNN.

Et af ofrene, Amber Costello. Foto: Suffolk County Police

Melissa Barthelemy, Megan Waterman og Amber Costello er de tre nævnte ofre. Den fjerde, som omtales i sigtelsen, hedder Maureen Brainard-Barnes.

De dræbte kvinder var blandt mindst 8 døde, hvis lig eller rester deraf, blev fundet i løbet af 2010 og 2011 på Long Island.

Melissa Barthelemy. Foto: Suffolk County Police

En anden ung kvindes forsvinden fik sagen til at eskalere, da en politimand med sin hund i eftersøgningen stødte på helt andre kvinde-lig og skelet-rester.

Sagen har plaget efterforskerne i årevis og trukket mange overskrifter, og nogle af de uopklarede drab dannede i 2020 ramme for Netflix-filmen 'Lost Girls'.

Grønne eller brune øjne

De fleste ofre var unge sexarbejdere med grønne eller brune øjne, men der blev også i sagskomplekset fundet et to-årigt uidentificeret barn og en ung asiatisk mand, skriver politiet i Suffolk County på deres hjemmeside.

Sexarbejderen, den 25-årige Maureen Brainard-Barnes forsvandt tilbage i 2007. Melissa Barthelemy, 24 år, blev meldt savnet i 2009, og året efter forsvandt 22-årige Megan Waterman og Amber Costello på 27 år.

Megan Watermann. Foto: Suffolk County Police

Maureen Brainard-Barnes. Foto: Suffolk County Police

De fire kvinder blev fundet pakket i sække indenfor et område på under en kilometer fra hinanden langs strandområdet Gilgo Beach. De fik til sammen kaldenavnet 'The Gilgo Four' .

Dnaspor og en halv pizza

I januar sidste år blev en taskforce nedsat til at løse gåden om The Gilgo Four. Rex Heuermann kom på efterforskernes radar blot to måneder efter. Et spor var, at han havde ejet en speciel Chevrolet Avalanche, som var sat i forbindelse med en af kvindernes forsvinden. I sagen indgår også dna fra en halvt spist pizza og mobiloplysninger, oplyste anklager Ray Tierney på et pressemøde fredag.

Rex Heuermann har været gift og har to børn. Han nægter sig skyldig i sagen. Næste retsmøde skal finde sted 1. august.