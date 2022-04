Asger Jorn-maleri udsat for hærværk med tusch og lim

Der er fredag blevet begået hærværk med tusch og kontaktlim mod Asger Jorn-maleriet 'Den Foruroligende Ælling' på Museum Jorn i Silkeborg, oplyser museet i en pressemeddelelse.

Museet beskriver selv billedet som 'et nationalt klenodie'.

Ifølge museet har en person skrevet med permanent tusch på billedet. Efterfølgende er det blevet overhældt med kontaktlim. En konservator arbejder på at begrænse skaderne.

Museet oplyser, at en person er anholdt, og det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi over for Ritzau.

Der er tale om en 44-årig kvinde. Hun vil blive løsladt efter endt afhøring, idet anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er grundlag for at kræve hende varetægtsfængslet.

Maleriet 'Den Foruroligende Ælling' er fra 1959. Det forestiller en stor abstrakt farvestrålende ælling, som er malet oven på et lærred med et eksisterende ældre maleri af et bondehus.

Maleren Asger Oluf Jørgensen, som er kendt under kunstnernavnet Asger Jorn, regnes som en af de mest betydningsfulde inden for moderne dansk malerkunst.

Jorn er blandt andet kendt for at være medstifter af den internationale kunstnersammenslutning Cobra.

Mange af hans værker er udstillet på Museum Jorn i Silkeborg - det hed tidligere Silkeborg Kunstmuseum. Jorn boede i sin ungdom i netop Silkeborg.

Han døde i 1973 i en alder af 59 år.