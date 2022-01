Asylchef efter drab: Berørte får krisehjælp

Siden en 32-årig mand ifølge politiet i aftes stak et kvindeligt familiemedlem ihjel på et asylcenter i Løgumkloster, er alle kræfter sat ind på at hjælpe beboerne.

- Vi er i fuld gang med at krisehåndtere. Det vil sige, at de mennesker på centeret, der har oplevet noget i forbindelse med hændelsen, dem håndterer vi med tilbud om krisepsykologer, samtaler og særlig observation, siger Niels Bøgskov Frederikssen, som er driftschef hos AsylSyd, der driver Aaløkke Asylcenter, til Ekstra Bladet.

Manden, der klokken 11.00 blev fremstillet i grundlovsforhør, nægter sig skyldig, men blev varetægtsfængslet foreløbig til 25. februar, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, hvorfor offentligheden ikke har adgang til detaljerne omkring begivenhederne på asylcenteret, der kostede en kvinde livet på.

Der bor ifølge Niels Bøgskov Frederikssen 160 asylansøgere på centeret, som siden Taliban igen satte sig på magten i Afghanistan i august har taget imod godt 55 flygtninge fra det krigshærgede land.

Syd- og Sønderjyllands Politi er af den opfattelse, at den formodede drabsmand og den dræbte er i familie, men har endnu ikke uddybet relationen.

Tragisk begivenhed lørdag aften på Aaløkke Acylcenter i Løgumkloster. Privatfoto

Klokken 19.11 lørdag aften indløb en anmeldelse om knivstikkeri asylcenteret. Da en patrulje nåede frem, mødte synet af en alvorligt såret kvinde dem. Hun afgik senere ved døden på sygehuset.



Den 32-årige mand blev anholdt i aftes og kræves lige nu fængslet for drab under et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.



Ifølge Niels Bøgskov Frederiksen er der på asylcenteret søndag eftermiddag 'rimelig roligt', og borgere, der bor udenfor centeret kan i øvrigt møde op og tale med repræsentanter fra ordensmagten, som har sendt sin mobile politistation til Løgumkloster.

