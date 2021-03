Audi i brand på boldbane

En hvid Audi blev kørt ind på et usædvanligt sted for biler, en lille sti, der typisk benyttes af hundeluftere og motionsløbere langs Stefans Boldbaner ved Utterslev Mose i København Nordvest. Derefter brændte bilen i nattens mulm og mørke.

Københavns Politi oplyser, at de fik en anmeldelse om branden klokken 0352, hvorefter brandvæsnet rykkede ud.

Tidligt i morges fjernede Falck så den delvist udbrændte Audi, mens en patruljevogn holdt nær stedet.

Politiets centrale efterforskningsleder Chenette Westergaard siger, at bilen og omstændighederne ved branden undersøges nærmere.

Det er ikke usædvanligt, at gerningsmænd brænder biler af, som har været brugt under kriminalitet, for at sløre deres spor. Men Chenette Westergaard siger, at man ikke på nuværende tidspunkt har en konkret viden om, at Audien har været anvendt i forbindelse med kriminalitet.