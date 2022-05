Audi i vanvids-ræs: Taget på fersk gerning

Københavns Politi har fredag aften beslaglagt en Audi, som blev målt til at køre 188 kilometer i timen på en strækning med en fartgrænse på 90, oplyser vagtchef Esben Godiksen fra Københavns Politi.

Det skete på Lyngbyvej, hvor politiet patruljerede i civile biler og ved en måling afslørede den alt for høje fart.

- Føreren bliver sigtet for forskellige overtrædelser af færdselsloven, blandt andet for vanvidskørsel, fortæller Esben Godiksen.

Betegnelsen 'vanvidskørsel' blev indført i ordensmagtens officielle vokabular i forbindelse med en lovstramning, som trådte i kraft for lidt over et år siden.

Med stramningen fastsatte politikerne en række forseelser, som må anses for at være særligt grove - eller vanvittige, om man vil, så de skal straffes særlig hårdt.

Det gælder blandt andet fartforseelser, hvor den tilladte hastighed overskrides med det dobbelte.

Ud over en klækkelig bødestraf skal en sådan forseelse i udgangspunktet udløse en konfiskation af bilen. Det vil med andre ord sige, at staten overtager ejerskabet af bilen, og dens værdi er dermed tabt for ejeren.

Det er domstolene, som træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske konfiskation. Men politiet kan beslaglægge en bil - altså tage den i sin varetægt - med henblik på at få den konfiskeret senere hen.