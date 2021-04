Audi smadrer ind i sovende families hus

- Det føltes som om, der var et jordskælv under huset.

Sådan beskriver 37-årige Ethem Kirkan den episode, der natten til tirsdag fik ham, hustruen og deres to små børn til at springe op af sengen

I en hvid Audi smadrede fire unge mennesker således ind i husmuren på familiens hus, der ligger i Sønder Vedby ved Nykøbing Falster.

- Det var virkelig en dramatisk oplevelse, og vi er slet ikke kommet over den endnu, fortæller Ethem Kirkan til Ekstra Bladet.

Ramte børneværelset

Det første, som Ethem tænkte på, var sine børn. Bilen torpederede nemlig et hjørne af huset, hvor Ethems to børn sover.

- Vi var meget bekymrede for vores børn, siger Ethem.

- Så vi skynder os at tjekke, om de er kommet noget til.

Heldigvis er der ingen i husstanden, der er kommet noget til.

Ethem fortæller, at efter bilen ramte hjørnet af børneværelset, fortsatte den videre igennem en mur, der afskærmede en terrasse fra vejen, og ind i et stort vinduesparti til stuen. Stort set alle vinduer blev smadret.

- Jeg ved ikke, hvad dem, der kørte bilen, havde tænkt, men de kørte bare lige ind i huset, siger Ethem.

- Men de var lige så chokerede, som vi var.

Ethem kontakter efterfølgende politiet og Falck, som hurtigt er på stedet.

Ethem Kirkan håber, at han aldrig kommer til at opleve noget lignende igen. Privatfoto

Har ikke sovet

Ethem Kirkan har ikke sovet siden episoden, og han håber på at kunne få noget søvn tidligt i aften.

Men det kommer ikke til at være alene.

- Vores børn har sagt til os, at de sover ved os i nat, siger Ethem.

- Så min kone og jeg får to gæster på værelset i et stykke tid.

Han beskriver hele begivenheden som noget, han aldrig håber at komme til at opleve igen.

Politiet undersøger

Politiet er stadig ved at lave undersøgelser for at finde ud af, hvad der helt præcist ledte til, at den hvide Audi kørte ind i huset.

Ifølge Lolland-Falsters Folketidende oplyser vagthavende ved lokalpolitiet, at der i bilen var tre piger på 14 og 15 år fra Nykøbing Falster samt en 18-årig mand fra København.

Mediet skriver, at en af de 15-årige har erkendt, at hun kørte bilen, og at hun er kommet til skade med sine ben. Der er dog ikke nogle oplysninger på nuværende tidspunkt om, hvor slem skaden er.

Bilen er registeret som en firmabil og er ikke meldt stjålet.

Til TV2 oplyser politiet, at de ikke har fastslået, om det er den 15-årige eller 18-årige, der kørte bilen, og at de er ved at undersøge det. Begge er sigtet for brud på færdselsloven.

Det er endnu ikke klart, hvordan de unge fik fat i bilen, eller hvor hurtigt de kørte.