'Australiens mest forhadte mand': Nu er han dømt

Den nu dømte mand gik på ulykkessted og filmede betjente, der kæmpede for deres liv, mens han morede sig

Han er af en dommer blevet kaldt 'Australiens mest forhadte mand', og nu er Richard Pusey blevet idømt en fængselsdom på ti måneder, efter han sidste år filmede døende betjente ved en trafikulykke.

Det skriver Sky News.

Pusey, der selv kørte i en Porsche, erklærede sig skyldig. Han har dog allerede brugt 296 dage bag tremmer.

Filmede efter ulykke

Den nu dømte var blevet stoppet på Eastern Freeway i Melbourne af de fire betjente.

Han kørte angiveligt alt for stærkt i sin Porsche. Mens betjentene var ved at undersøge sagen nærmere, mistede en lastbilchauffør herredømmet over sine kølevogn og pløjede ind i betjentene, som var stået ud af deres patruljevogne. Richard Pusey fik dog ikke en skramme.

I stedet for at yde førstehjælp til betjentene greb Richard Pusey sin mobiltelefon og begyndte at filme ulykkesstedet og de hårdt kvæstede og døde betjente, mens han hånede dem, lød det sidste år i flere australske medier.

- Sådan går det. Fantastisk. Absolut fantastisk, kan man høre den nu dømte mand sige.

Body-cam filmede

I mere end tre minutter gik den filmende mand rundt blandt de smadrede biler, inden han til sidst stak af.

- Jeg ville jo bare hjem og spise sushi, og nu har I (udeladt, red.) min bil, skælder manden ud.

Richard Pusey filmede ikke kun selv. Et kamera - monteret på en af betjentene - fortsatte med at optage efter ulykken.

Alle fire betjente, Lynette Taylor, Kevin King, Glen Humphris og Josh Prestney, blev erklæret døde, da redningsmandskabet nåede frem.

Det viste sig senere, at Richard Pusey var påvirket af stoffer - MDMA og cannabis - da ulykken skete.

Lastbilchaufføren, der kørte ind i betjentene, var ligeledes påvirket af stoffer og fik en dom på 22 års fængsel.