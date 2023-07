Australsk mand tiltalt: 16 børn befriet på Filippinerne

Da en 56-årig australsk mand i januar ankom til lufthavnen i Sydney blev hans bagage gennemsøgt og hans telefon undersøgt.

På telefonen gjorde det australske grænsepoliti en række gruopvækkende fund.

Manden var nemlig i besiddelse af seksuelt materiale med filippinske børn, og det fik det føderale politi i Australien til at igangsætte en efterforskning af manden.

Med hjælp fra det lokale politi på Filippinerne førte efterforskningen til, at politiet ved ransagning på fire adresser kunne befri 16 børn, der nu er anbragt i pleje.

Det skriver flere medier, herunder CNN og ABC News.

Børns liv ødelagt

Den 56-årige mand skulle egentlig være mødt i retten 30. maj, men han dukkede aldrig op. Derfor blev der udstedt en arrestordre. Han er blevet tiltalt for tre forhold, der i alt kan udløse en fængselsstraf på 15 år.

På telefonen fandt politiet desuden beskeder, der indikerer, at han har forsøgt at lokke andre til at begå overgreb på børn.

- Denne sag viser, hvor vigtigt det er for de retshåndhævende myndigheder, at vi deler efterretninger og resourcer globalt. Disse rovdyr holder sig ikke inden for landegrænser, siger Andrew Perkins, der er politichef for det føderale politi i Australien i den filippinske hovedstad Manila.

- Men vi ved, at disse børns liv er blevet uopretteligt ødelagt, og vi ved også, at der stadig er for mange andre børns liv, der er i fare, siger han videre.

Ud over de 16 børn arbejder politiet og myndighederne på at identificere eventuelle andre af mandens ofre.

Ifølge CNN har man på Filippinerne reddet 611 børn fra overgreb og 127 bagmænd er blevet anholdt, siden østaten oprettede en særlig enhed for digital kriminalitet mod børn i 2019. Enheden blev oprettet i et samarbejde mellem Filippinerne, Australien, Storbritannien og Holland.