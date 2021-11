Autoværkstedskæde dømt for ulovlig markedsføring

Løfter om besparelser som 'vi er 20-40 procent billigere end mærkeværkstederne' eller 'vi har tyske værkstedspriser' må ikke længere benyttes af Skorstensgaard - en landsdækkende kæde af autoværksteder.

Det har Vestre Landsret torsdag besluttet.

Det begrundes med, at Skorstensgaards reklame i flere tilfælde har manglet den nødvendige dokumentation.

Skorstensgaard valgte, med mindre end to uger før sagen skulle for landsretten, at erkende, at ni af udsagnene var vildledende eller på anden måde ulovlige efter markedsføringsloven.

Det skriver De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Samlet set er der 16 udsagn, som Skorstensgaard ikke længere må bruge, fordi de er ulovlige efter markedsføringsloven.

Det er brancheorganisationen De Danske Bilimportører, der har lagt sag an mod Skorstensgaard. De Danske Bilimportører mener, at kædens markedsføring har været i strid med god markedsføringsskik.

Sø- og Handelsretten medgav sidste år, at Skorstensgaards reklame i flere tilfælde har manglet den nødvendige dokumentation, og torsdag erklærede landsretten sig enig med Sø- og Handelsretten.

Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører er godt tilfreds med dommen, siger han i pressemeddelelsen.

- Dagens dom er en stor sejr for forbrugerne. De kan ikke være tjent med uautoriserede værksteders ulovlige markedsføring, der systematisk vildleder forbrugerne, siger Mads Rørvig.