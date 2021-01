Autoværn trykket ind over motorvej

Opdatering 9.21

Motorvejen er nu åbnet i sydgående retning.

Et uheld skaber lige nu trafikale udfordringer på E45 Sønderjyske Motorvej i sydgående retning.

Motorvejen har været spærret i begge retninger, men er igen åbnet i sydgående retning.

Det oplyser Vejdirektoratet og politiet på Twitter.

Der er tale om tre biler, der er kørt sammen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Uheldet er sket lige efter afkørsel '67 Haderslev S', og det betyder, at der lige nu er kødannelse på strækningen.

Ifølge politiet er der stadig spærret i nordgående retning, da autoværnet er bøjet ind over anden vognbane.

'Man kan nu passere uheldsstedet i sydgående retning. I nordgående retning spærres anden vognbane af ud for uheldsstedet, da autoværnet er trykket helt over til anden vognbane. Der er hjælp på vej til at reparere autoværnet', skriver politiet.

Politi og DMI advarer

Politiet og DMI har torsdag morgen advaret bilister om isglatte veje.

Østjyllands Politi har udsendt en risikomelding om glatte veje i hele politikredsen.

Ifølge DMI er det dog værst i Nordsjælland, Vestsjælland og på Østfyn. Læs mere her.