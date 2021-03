Aya kørt ihjel: Flugtbilist tiltalt for 35 forhold

28. oktober 2020 kørte 21-årige Helmi Mossa Hameed den blot femårige Aya ihjel på Peter Bangs Vej i Valby og flygtede fra stedet.

Nu er han blevet tiltalt i både den sag og for en lang række andre forhold. Det oplyser Københavns Politi. Anklageskriftet indeholder i alt 35 forhold, herunder også narko- og berigelseskriminalitet.

Politifoto af Helmi Mossa Hameed

For ulykken 28. oktober er dødsbilisten tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for at flygte uden at hjælpe en person i 'øjensynlig livsfare'. Han er også tiltalt at køre i bevidstheds- og narkopåvirket tilstand og uden kørekort. Han havde ifølge den rejste tiltale ikke generhvervet sin førerret efter en tidligere frakendelse.

Her er dødsbilistens synderegister

Ved et grundlovsforhør 30. oktober sidste år erkendte Hameed, at han havde ført bilen, der bragede ind i Aya og hendes mor, da de kom gående med deres cykler på Peter Bangs Vej i Valby, men han hævdede, at der var tale om et uheld.

Pigen blev mast mellem bilen og en husmur. Derefter flygtede Hameed fra stedet. Han blev anholdt dagen efter.

Anklagemyndigheden lægger op til, at retssagen skal køre som en nævningesag.

Moderens brev til Aya, der blev lagt ved ulykkesstedet efter den fatale påkørsel. Foto: Kenneth Meyer

Fakkeltog for Aya: Uhyggeligt og uretfærdigt

Fejl forsinkede trafiksag

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, at dødsbilisten allerede i 2019 var blevet sigtet i forbindelse med en anden alvorlig trafikulykke. Den nåede ikke at komme for retten, inden han kørte Aya ihjel.

Denne sag er han også tiltalt i nu.

Han er tiltalt for sin kørsel i forbindelse med færdselsuheldet, som skete 19. januar 2019 på Ingerslevsgade på Vesterbro, hvor to personer blev alvorligt kvæstet. Her omfatter tiltalen blandt andet forsætlig fareforvoldelse, uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, spirituskørsel og kørsel med for høj hastighed.

Trafikoffer i koma i fem uger: Sådan har hun det i dag

Ganske ulykkeligt: Derfor ventede dødsbilist på retssag

Politi erkender fejl: Meget beklageligt

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi er advokaturchef Kristian Kirk Petersen citeret for følgende:

- Sagen rummer en række meget alvorlige straffelovsovertrædelser, herunder især trafikdrabet i Valby. Jeg har derfor vurderet, at der er grundlag for at rejse tiltale ved nævningeting – hvilket er sædvanlig fremgangsmåde i sager, hvor anklagemyndighedens strafpåstand overstiger fire års fængsel.