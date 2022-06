Baby forsvandt - fundet 42 år senere

Efter 42 år har efterforskere fundet frem til datteren til et ægtepar, som blev fundet myrdet og gravet ved Houston, USA tilbage i 1980.

Mysteriet om ægteparret og deres forsvundne babydatter har været undersøgt flere gange af såkaldt cold case-efterforskere. Senest har teknologi i form af dna fra slægtsforskning været i brug.

Torsdag kunne myndighederne i Texas afsløre, at man havde fundet frem til en 42-årig kvinde og mor til fem børn i Oklahoma, som har vist sig at være identisk med den lille pige Holly, der forsvandt sporløst i 1980.

Dengang var ægteparret Tina Gail Linn Clouse og Harold Dean Clouse flyttet fra Florida med deres baby Holly til Texas. Efterfølgende var der forlydende om, at parret havde søgt ind i en religiøs sekt og ikke ønskede kontakt med deres familier.

Dræbt og gravet ned i skov

I 1981 blev to mennesker fundet dræbt og gravet ned i en skov, men det lykkedes ikke at identificere dem, før sidste år, hvor dna fra slægtsforskning afgjorde, at de dræbte var ægteparret Clouse, 17-årige Tina og 21-årige Harold Dean.

Den unge kvinde var blevet kvalt, mens manden var slået ihjel med slag og var bundet.

Imidlertid blev der aldrig fundet rester fra et barn ved det døde par, og sagen om den forsvundne baby Holly blev genstand for flere undersøgelser fra The Texas Cold Case og Missing Persons Unit.

Sporene førte således til den 42-årige kvinde, som har levet et godt liv i Oklahoma hos en familie, der ikke er mistænkt i forbindelse med drabene på forældrene.

Afleveret af barfodede kvinder

På et pressemøde torsdag fortalte Brent Webster fra anklagemyndigheden i Texas i følge amerikanske medier, at babyen Holly i sin tid var blevet bragt til en kirke i Arizona. Hun blev afleveret af to barfodede kvinder i hvide dragter, som havde fortalt, at de var del af en religiøs gruppe, der levede afsondret, kun spiste grøntsager og forsagede alt, der var lavet af læder.

Den 42-årige kvinde, 'Holly', hvis nye navn ikke har været offentligt fremme endnu, var i den forløbne uge digitalt i kontakt med sin biologiske familie, og der planlægges et fysisk møde snarest.

Ifølge en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden i Texas lyder det fra den biologiske familie:

- Tak til alle efterforskere, der har arbejdet så hårdt på at finde Holly. Jeg bad for dem hver dag, og for at Holly ville blive fundet og havde det godt. Tak fra bunden af mit hjerte, sagde Donna Casasanta, Hollys bedstemor.

En tante, Cheryl Clouse, sagde:

- Det var sådan en velsignelse at blive forsikret om, at Holly havde det godt og har haft et godt liv.

Efterforskningen af drabene på Hollys forældre i 1980 er fortsat i gang.