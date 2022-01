Bag drabet: Spurgte hvad klokken var og blev dræbt

En 12-årig pige skulle mødes med sin veninde, men dukkede aldrig op - hør beretningen i Ekstra Bladets podcast om et uhyggeligt drab

- Jeg tror ikke, at vi ser Elise igen.

Sådan lød det fra en klassekammerat, da en 12-årig skolepige forsvandt sporløst i et boligområde i Herlev ved København.

I Bag Drabet, Ekstra Bladets podcast om drabssager gennem tiden, fortæller vi om en sag, hvor motivet viste sig at være højest usædvanligt.

Pigen, Elise, skulle have mødtes med sin veninde. Sammen skulle pigerne til gymnastikopvisning.

Dengang var der ingen mobiltelefoner, børn legede ude og fulgtes med hinanden på gader og stræder. Men næste morgen stod det klart, at Elise aldrig var kommet hjem som aftalt.

Samme dag blev pigen fundet kvalt i et skovområde, og panikken spredte sig i Herlev.

Var en børnelokker løs, og var det fordi, som Ekstra Bladet dengang beskrev det, at boligområdet manglede belysning, 'der gjorde gaderne til 'velegnede jagtområder for abnorme personer med kriminel interesse for småpiger'.

Også politiets hundepatrulje var i gang med at lede efter spor. Foto: Asger Sessingø

Men årsagen til, at pigen blev dræbt lå et helt andet sted.

Hun havde - viste det sig - uskyldigt spurgt den forkerte om, hvad klokken var.

I Ekstra Bladets podcast går vi tæt på ældre drabssager med nogle usædvanlige detaljer eller motiv. Vi fortæller om befolkningens reaktion på forbrydelsen, hvordan sagen blev dækket af Ekstra Bladet dengang, eller hvordan politi og domstole fungerede sammenlignet med nu.