En svag duft af cigaretrøg svæver forbi i den frostklare luft. Det får straks de to camouflerede soldater til at ligge helt stille. De sniger sig uden om et større russisk skyttegravsområde. Selv den mindste bevægelse kan afsløre dem, så de er opmærksomme på alt, hvad der rører sig omkring dem.

I det østukrainske skovområde er danske Mike og hans makker næsten usynlige i den spredte bevoksning.