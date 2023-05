Bagbundet og klædt i latex: Er Latexmanden tilbage?

Siden 2019 er en latexklædt mand gentagne gange blevet spottet i skoven omkring Tisvilde Hegn.

Og nu tyder det på, at 'Latexmanden' kan have været på spil igen.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Mediet har nemlig talt med en kvinde, som mandag gik tur med sin søster i området ved Tisvilde Hegn. I nærheden af et træ sad en mand iført grøn latexdragt og med maling i ansigtet. I munden havde han en gagball, og det så ud som om, at han var bagbundet.

Løftede armene og brølede

Kvinden reagerede hurtigt og tog sin telefon frem for at tage et billede, men da hun stod en meter fra ham, viste det sig, at han slet ikke var bagbundet, og han sprang op.

Kvinden fortæller til Sjællandske Nyheder, at den latexklædte mand løftede begge arme i vejret og brølede et 'dyrisk brøl' ind i hovedet på hende, før han vendte om og stak af fra stedet.

Både kvinden og hendes søster er rystede fortsat rystede over episoden, og de har anmeldt forholdet til politiet. Dog var manden sluppet væk, før politiet nåede frem.

Ikke første gang

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet lignende episoder, hvor en mand klædt i latex i perioder er blevet spottet omkring Tisvilde Hegn.

Siden december 2019 har 'Latexmanden' nemlig på flere forskellige dage skabt utryghed blandt borgere, der er gået tur ved Tisvilde Hegn. I nogle tilfælde har politiet modtaget flere henvendelser fra borgere, der har set ham samme dag.

Manden har i de fleste tilfælde været iført en mørk latexdragt og en maske for ansigtet. I andre tilfælde har vidner beskrevet en mand iført en blank oilskinsfrakke. Flere gange er han set med en fiskerhat på, nærmere bestemt en sydvest.

Over for Sjællandske Nyheder bekræfter Nordsjællands Politi, at de har modtaget anmeldelsen, ligesom de udtaler, at det ikke kan udelukkes, at der er tale om samme mand.

Den samme?

Til Ekstra Bladet fortalte politikommissær hos Nordsjællands Politi Morten Riisager Pedersen i oktober 2021, at det var politiets formodning, at der var tale om den samme mand.

Politiet formoder, at der er tale om den samme mand i de forskellige tilfælde, men intet er sikkert. Fælles for beskrivelserne, politiet har fået af manden, er, at der er tale om en relativt høj og tynd mand.

- Vi ved jo ikke, om det er den samme, der har gjort det alle gange, eller om der er en person, der har gjort det nogle gange, og så er der nogle andre, der synes, det kunne være spændende at prøve selv, sagde han dengang.

Her kan du læse om alle de anmeldelser, politiet har modtaget.