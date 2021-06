Bager får fængselsstraf for coronasvindel

En 25-årig svensk mand, der arbejder i et bageri i Stenlille, er blevet idømt to års ubetinget fængsel for coronasvindel.

Det skriver anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi på Twitter.

Manden modtog tirsdag sin straf ved Retten i Glostrup, hvor han også blev idømt at skulle betale en bøde på 1,2 millioner kroner for svindel med coronahjælpepakke.

Den svenske mand blev dømt for at bedrage Erhvervsstyrelsen for 400.000 kroner i april 2020 gennem en ansøgning om lønkompensation.

I ansøgningen gav han falske oplysninger om 'ansatte', som i virkeligheden ikke var ansat eller hjemsendt fra bageriet.

Erhvervsstyrelsen nåede at fatte mistanke og udbetalte dermed ingen penge til manden.

I stedet indgav de en politianmeldelse.

Den 25-årige blev desuden udvist af Danmark for bestandig. Han valgte at anke dommen på stedet.