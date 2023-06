Bagholdsangreb: Teenagere blev selv dræbt med kniv

Rystende sag, hvor teenager er tiltalt for drab, mens venner til de nu dræbte er tiltalt for at have lavet et bagholdsangreb, oplyser politiet

En række familier til unge blev på forskellig vis ramt af en tragedie, der betød, at to teenagere mistede livet, at en 18-årig blev sendt bag tremmer som varetægtsarrestant, og at fire andre unge risikerer fængselsstraf for vold.

Københavns Vestegns Politi har nu rejst tiltaler i sagen, der udspillede sig 6. marts i år i Taastrup.

Her blev to unge på 17 og 18 år dræbt med kniv under en voldsom batalje, hvor en 18-årig nu er tiltalt for drabene. Han er også tiltalt for drabsforsøg mod en anden ung, der blev stukket i benet.

Men politiet meddeler også i en pressemeddelelse, at de i samme moment har rejst tiltale mod fire unge i alderen 17 til 19 år for sammen med de to nu dræbte unge at have lavet et bagholdsangreb på den drabstiltalte.

Udsat for grov vold

- I forbindelse med bagholdet blev den drabstiltalte udsat for grov vold. Det var i sammenhæng med dette overfald, at drabene fandt sted, skriver politiet.



Dagen efter drabene meldte den 18-årige mand sig til politiet og blev varetægtsfængslet.

Under grundlovsforhøret påberåbte han sig nødværge, men detaljerne kom ikke offentligt frem fra retsmødet, da retten lukkede dørene i forhold til den videre efterforskning. Teenager sigtet for dobbeltdrab: Påkalder sig nødværge

Ekstra Bladet talte dog med familien til den anholdte, som fortalte, hvad de havde fået at vide om sagen.

Folk har ifølge straffeloven ret til at forsvare sig, når de bliver angrebet, men man må kun anvende den vold, som er nødvendig for at forhindre et angreb. Hvis man overskrider det, kan man straffes, men der er også i reglerne for nødværge en gråzone, hvor spørgsmålet eventuelt skal afgøres af retten.

I forbindelse med, at der er rejst tiltale, har anklagemyndigheden samtidig valgt at droppe sigtelsen mod den 16-årige dreng, som i første omgang også blev sigtet for drab.



De tiltalte og deres advokater er orienteret om tiltalen. Men der er endnu ikke sat dato for den kommende retssag.