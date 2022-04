Bagmænd anholdt: Sigtet for at svindle for 11 millioner kroner

To formodede bagmænd er nu sigtet for bedrageri af særlig grov karakter

En 22-årig og en 26-årig mand blev onsdag anholdt af betjente fra Københavns Politi.

De er mistænkt for at være bagmænd i en større sag om bedrageri fra mange millioner kroner. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er sigtet for at have svindlet eller forsøgt at svindle for et samlet beløb på 11 millioner kroner. Svindlen er sket ved at oprette falske billån og overtræk på bankkonti på tværs af i alt 25 pengeinstitutter.

'Vi mistænker de to mænd for at styre et netværk, hvor de selv og via stråmænd systematisk har oprettet billån og konti i en række forskellige pengeinstitutter. Der er fremstillet forskellige falske dokumenter og attester, som er blevet brugt, når der er søgt om lån og oprettelse af konti,' udtaler leder af Afdelingen for økonomisk kriminalitet 1 ved Københavns Politi, viceinspektør Peter Reisz, i pressemeddelelsen.

Anholdelserne skete i forbindelse med ransagninger på flere adresser i hovedstadsområdet. De to mænd er nu sigtet for bedrageri af særlig grov karakter. Flere personer i forvejen sigtet i sagen.

Københavns Politi har ikke fremstillet de to sigtede i grundlovsforhør, da efterforskningen er langt fremme.

De sigtede er i stedet blevet løsladt, mens politiet afslutter efterforskningen.