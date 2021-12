Bagmand i narkosagen Goldfinger får fængsel i 19 år og fire måneder

Hovedmanden i en narkosag, som politiet har kaldt 'Operation Goldfinger', idømmes onsdag af Københavns Byret fængsel i 19 år og fire måneder.

Straffen skyldes håndtering af i alt 920 kilo kokain. Gennem lang tid stod han i spidsen for et netværk, som indsmuglede kokain fra Holland, Belgien og Tyskland, fastslår retten.

Stoffet var skjult i hemmelige rum i særligt indrettede biler.

I dommen over den 43-årige mand indgår også en pistol og håndgranater.

Da politiet i sommeren 2019 stormede hans villa på Amager, fandt de cirka fire millioner kroner i kontanter skjult på loftet.

I flere år har den 43-årige levet under et falsk navn, mener dommeren og de to lægdommere.

Dommen er en såkaldt tillægsstraf. De 19 år og fire måneder lægges oveni en dom på otte måneder, som han fik i Oslo i Norge i 2013.

I alt har 15 mænd været sat under anklage. En frifindes helt efter at have tilbragt to et halvt år bag tremmer som varetægtsfængslet.

Han drev et pizzeria og skrev falske lønsedler for hovedmanden. Men der er ikke beviser for, at han på den måde indirekte deltog i narkokriminaliteten.

I sagen havde anklagemyndigheden påstået, at netværket i en årrække havde indsmuglet i alt 4,5 ton, som i opblandet form nåede op på ni ton.

Men byretten er efter at have set beviser i form af indhold på krypterede telefoner, aflytninger og forklaringer nået frem til et meget lavere kvantum. Straffene er dog markante. 10 af de dømte har således fået fængsel fra 12 år og opefter.

Hovedparten af mændene har albansk baggrund. 12 af de 14 dømte udvises af Danmark.

En af mændene er i øvrigt jurist med uddannelse fra Tirana i Albanien. I 15 år havde han en karriere som embedsmand i to ministerier, er det tidligere kommet frem.

En anden har været beskæftiget som professionel fodboldspiller i Albanien.

Tre af de dømte håndterede ifølge retten mindst 25 millioner kroner, som de modtog i to souvenirbutikker og derefter vekslede til euro. De er frifundet for deltagelse i narkokriminalitet. I stedet er de fundet skyldige i groft hæleri.

Disse tre mænd er hver blevet straffet med fængsel i fire år og seks måneder. De overvejer, om de vil anke til Østre Landsret.

Kun en enkelt modtager sin dom. Den lyder på fængsel i to år og ni måneder. Resten af de dømte anker på stedet med krav om, at landsretten frifinder dem eller nedsætter straffen.