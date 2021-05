Ballade ved Stop Israel-demonstration

En ellers lovligt anmeldt demonstration med temaet 'Stop “Israels” angreb mod Al-Aqsa moskeen og Sheikh Jarah!' eskalerede sent onsdag eftermiddag til ballade og tumult.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Her beskrives det, at demonstrationen blev holdt på Rådhuspladsen i Århus, og at der blandt deltagerne var en del personer, der skabte uro i gadebilledet.

Uroen bredte sig til Gellerup, hvor en gruppe på 30-40 unge mennesker kastede med kanonslag og anden fyrværkeri samt knuste ruder.

Samtidig rettede gruppen af ballademagere fokus imod det tilstedeværende politi. Her blev der kastet med kanonslag mod patruljerne.

Der blev i forbindelse med indsatsen sigtet to personer for fornærmelig tiltale mod politiet. Andre to blev sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde. Politiet blev på stedet frem til kl. 01:30, hvorefter der var ro i området.