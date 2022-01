Bande-folk fængslet for våben

Fire mænd fra bandemiljøet er onsdag varetægtsfængslet for våbenbesiddelse. Sagen trækker tråde til Sverige

DOMMERVAGTEN: Fire mænd i alderen 21 til 24 år med banderelationer er onsdag varetægtsfængslet i 27 dage sigtet for våbenbesiddelse.

Det skete efter, at fem mænd blev fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i København onsdag formiddag, men den ene blev altså løsladt.

Kun to var til stede i retten, hvoraf resten blev fremstillet in absentia, da de er smittet med corona. De tilstedeværende var begge sorthårede, og den ene var i kørestol.

Overdraget til svenskere

Sigtelsen mod de fem mænd gik på, at to af dem 7. december på Meinumsgade i København og på Københavns Hovedbanegård var i besiddelse af to skarpladte våben, der blev overgivet til en navngiven svensk mand. Hans sag bliver behandlet i Sverige.

Herudover skulle de tre andre 4. oktober, også på hovedbanegården, have overdraget en tilvirket revolver med 13 patroner til en anden svensker, hvis sag skulle være afgjort i Sverige.

Efter sigtelsen blev læst op, blev dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning, og de mange pressefolk og pårørende måtte forlade retten.

Intens efterforskning

De fire varetægtsfængslede personer blev anholdt i en koordineret aktion tirsdag, hvor syv blev anholdt. Det skrev Københavns Politi i en pressemeddelse. Politiet beskriver, at anholdelserne skete efter 'en relativ kort, men intensiv efterforskning' foretaget i samarbejde med svenske myndigheder.

Det er politiets vurdering, at mændene har banderelationer, men det vurderes ikke, at sagen relaterer sig til den igangværende konflikt mellem NNV og Söderkulla-netværket.