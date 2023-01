Bandefigur fængslet i kidnapning og afpresningsag

27-årig tidligere ledende medlem af LTF er sigtet for nytårsnat at have truet og tævet jævnaldrende offer, mens han blev afpresset for penge

Mens folk i indre København festede løs, og fyrværkeriet lyste op i den mørke nytårsnat, blev et mandligt offer ifølge politiets sigtelse igennem to en halv time holdt fanget i sin egen bil og kørt rundt i hovedstaden. Under køreturen blev han forsøgt afpresset af to mænd for hundredtusindvis af kroner.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var offeret en 29-årig mand, og et 27-årigt tidligere medlem af Loyal to Familia er nu sat bag tremmer i foreløbig 22 dage, sigtet for ulovlig tvang, afpresning, trusler og vold.

Den dramatiske køretur sluttede ifølge et vidne ved Enghave Plads på Vesterbro, hvor et stort politiopbud med trukne pistoler standsede bilen og anholdt de mistænkte gerningsmænd.

Truede familie

Den 27-årige blev fængslet efter et grundlovsforhør nytårsdag, hvor en medsigtet 23-årig mand, der også havde befundet sig i bilen, ligeledes blev fremstillet, men løsladt.

Ifølge sigtelsen kørte mændene rundt fra klokken 3 om natten til 5.30 i København, heriblandt i en p-kælder på Hannemanns Allé, mens de forsøgte at afpresse den 29-årige.

Københavns Politi bekræfter fængslingen og sigtelsen over for Ekstra Bladet, men ønsker ikke at uddybe hændelsesforløbet yderligere.

Kilder med indsigt i sagen fortæller, at offeret under kørslen blev truet med at blive skudt i hovedet, og at hans familie ville blive opsøgt, hvis ikke han betalte.

Reddet af overfaldsalarm

Ordensmagten kom ifølge Ekstra Bladets oplysninger på sporet af sagen, da offeret efter et par timer med slag og trusler fik held til at udløse en overfaldsalarm, som han havde på sig.

Derfor blev politiet alarmeret omkring klokken 5 om natten.

Det førte angiveligt til, at flere patruljevogne rykkede ud i jagten på offeret. Efter 20 minutters tid kunne det store politiopbud stoppe Mercedesen og befri den 29-årige, mens de mistænkte gerningsmænd blev anholdt.

Det er uvist, hvordan de forholder sig til sigtelserne

Offer blev mishandlet og ydmyget

Politiet udleverer en overfaldsalarm til blandt andre voldsofre, når det vurderes, at de fortsat er i fare.

Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde den 29-årige mand alarmen på sig, efter at han for to år siden blev kidnappet, mishandlet og seksuelt ydmyget i et voldsomt og brutalt afstraffelsesritual.

Dengang var gerningsmændene også medlemmer af Loyal to Familia, og offeret valgte mod sædvane i miljøet at udtale sig i retten.

Under retssagen mod LTF’erne erkendte offeret, at han var ferm til at begå økonomisk kriminalitet, men at hans manglende voldsparathed havde gjort ham udsat i miljøet.

Han var derfor endt i kløerne på københavnske Loyal to Familia-folk, der ville have ham til at ’lave penge’ for banden mod beskyttelse.

Da han ønskede at vende ryggen til højtstående bandefigurer, blev han straffet på brutal og ydmygende vis, mens episoden blev filmet. Efter Ekstra Bladets dækning af sagen, hvor tre mænd blev dømt, tilkendegav daværende justitsminister, Mattias Tesfaye (S), at man ønskede at skærpe strafferammen for ydmygende og seksuelle overfald, der de seneste år er blevet bandernes nye våben.

Den 29-årige er siden episoden kommet ud af det kriminelle miljø.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det gammelt fjendskab, der gik forud for episoden nytårsnat.