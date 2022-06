Bandefigur fængslet: Kørte fodgænger ned under biljagt

En central figur i NNV-banden blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev sigtet for at have kørt en fodgænger ned i et lyskryds under en ophedet køretur, der ifølge sigtelsen havde karakter af en biljagt.

Det 28-årige bandemedlem, der er tyrkisk statsborger, erkendte sig delvist skyldig, men benægtede at have kørt hurtigere end 60-90 kilometer i timen, ligesom han benægtede, at det skete i forbindelse med en biljagt.

I følge sigtelsen udspandt episoden sig 15. april omkring kl. 18.45, hvor den 28-årige ifølge sigtelsen var fører af en Porsche Cayenne, der kørte i høj fart på Tagensvej i København.

I krydset Tagensvej og Jagtvej mistede han i følge sigtelsen herredømmet over bilen, hvor han ramte en tilfældig fodgænger. Fodgængeren fik en hård medfart og pådrog sig blandt andet tre brud på ryggen samt et åbent benbrud.

Efterfølgende kørte den tunge bil ind i et beboelsesejendom.

Jagtede sort Golf

I følge sigtelsen skete det i i forbindelse med, at han jagtede en sort VW Golf.

Efter at have påkørt fodgængeren og ejendommen flygtede føreren af Porsche Cayennen fra ulykkesstedet. Den 28-årige blev anholdt i Hamborgs lufthavn 3. maj, hvor han havde kurs imod Istanbul.

Ved dagens grundlovsforhør dokumenterede anklageren, hvordan en patruljevogn var blevet sendt til ulykkestedet. Her fandt man det påkørte offer liggende på gaden, hvor han blev tilset af en læge.

Lægen beskrev skaderne overfor politiet og uddybede, at han vurderede, at det påkørte offer havde været i livsfare.

Foto: Kenneth Meyer

Flere tilfældige vidner beskrev overfor patruljen, at de vurderede, at Porschen havde kørt op til 120 km/t. Øjenvidner beskrev endvidere, at det for dem så ud som om, at Porschen var del af en biljagt.

I forbindelse med påkørslen af manden i fodgængerfeltet beskrev et øjenvidne, hvordan han mente, at den påkørte røg 15 meter op i luften.

Tung bil ude af kontrol

Et andet vidne oplyste til patruljen, hvordan vedkommende havde set en bil ude af kontrol påkøre en mand i lyskrydset. Et helt andet vidne havde filmet episoden og var fulgt efter tre personer, der løb fra den forulykkede Porsche.

Her var vidnet kommet i tumult med den nu anholdte, der havde forsøgt at tage vidnets cykel. Her havde han givet vidnet et knytnæveslag i ansigtet, før han var løbet videre.

Omvendt forklarede den 28-årige sigtede ved dagens grundlovsforhør, at han rigtigt nok havde været chauffør i Porschen. På Jagtvej havde han lavet en u-vending, fordi han ville til Sct. Hans Torv for at købe noget mad.

I samme øjeblik kom der en rød bil, som han forsøgte at undvige. Derfor drejede han skarpt til højre, forklarede han ved dagens grundlovsforhør.

Det var her, at han ramte den tilfældige mand i lyskrydset. Der opstod panik i bilen, og derfor løb de fra ulykkesstedet, forklarede han.

Han ønskede ikke at komme i fængsel, og derfor flygtede han videre til Tyskland for derfra at flyve til Tyrkiet.

Han blev varetægtsfængslet i 27 dage.