Bandefigur og rocker sigtet i stor narkosag

En 35-årig bandefigur er tirsdag blevet varetægtsfængslet i en narkosag, der handler om ti kilo kokain. Ved retsmødet nægtede den sig skyldig.

Konkret er han sigtet for sammen med to navngivne samt en foreløbigt uidentificeret medgerningsmand at have modtaget de ti kilo kokain, der efterfølgende blev blandet op med fyldstof, sådan at narkomængden blev forøget til godt 15 kilo, der så blev solgt videre i mindre portioner.

Den 35-årige har forbindelse til NNV-banden, viser reseach. Han er ligeledes tidligere dømt i en NNV-relateret voldssag.

Ifølge Ekstra Bladets research er kokain-sagen en udløber af en større narkosag, der af politiet er navngivet operation Hugin.

Denne sag handler ifølge politiet om en samlet import af mindst 312 kilo hård narkotika til Danmark. Her brugte man - også i følge politiet - krypteret kommunikation til at planlægge indsmuglingerne og holde regnskab med den solgte narkotika.

Netværket opererede i knapt to år fra oktober 2018 til august 2020 og indsmuglede, ifølge tiltalerne i sagen, cirka 240 kilo kokain, 72 kilo amfetamin, 141 kilo hash og tre kilo skunk.

Den formodede bagmand er en 37-årig Satudarah-rocker, der sammen med en 29-årig og en 24-årig er tiltalt i 'hovedsagen', som omfatter det enorme kvantum narkotika, og hvor dommen først ventes i maj næste år.

Samme 37-årige rocker er ligeledes sigtet i den nye sag, hvor den 35-årige tirsdag blev fremstillet og varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.