Bandefigurer anholdt i sag om våben

Københavns Politi har tidligere i dag, onsdag, foretaget en række anholdelser i bandemiljøet.

I den forbindelse har man udsendt en pressemeddelelse, der beskriver, hvordan man i den forbindelse har ransaget 12 adresser i København, på Vestegnen og i Nordsjælland.

Seks blev anholdt. En mindre-årig blev ligeledes anholdt, men han er nu overdraget til de sociale myndigheder.

De anholdte er mellem 15 og 23 år og er medlemmer af to forskellige bandegrupperinger, som er centreret i og omkring Vanløse. De sigtes alle for våbenbesiddelse.



- Dagens anholdelser gør et indhug i de to grupperingers medlemmer, hvilket forhåbentlig vil skabe en øget tryghed for borgerne i de områder, hvor banderne huserer. Vi hverken kan eller vil acceptere bandekriminalitet og har derfor en målrettet og omfattende indsats mod disse kriminelle, siger leder af Operativ Specialafdeling i Københavns Politi, Rune Nielsen.



De anholdte bliver alle fremstillet i dommervagten torsdag den 17. juni. Der er forventning om, at dørene vil blive begæret lukket, og Københavns Politi har derfor ikke yderligere oplysninger i sagen.