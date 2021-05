Bandefigurer fængslet: Stak offer under røveri

To mænd med tilknytning til LTF er blevet varetægtsfængslet i 27 dage efter et brutalt røveri - de nægter sig begge skyldige

To mænd på henholdsvis 22 og 24 år med tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i 27 dage for røveri og grov vold.

Dommeren valgte at lukke dørene til grundlovsforhøret, men af sigtelsen fremgår det, at politiet mistænker dem for at være gerningsmændene bag et brutalt røveri, der udspillede sig 21. april om eftermiddagen.

Ifølge politiet var der en længere optakt til røveriet, hvor duoen kørte efter deres offer og to gange kørte ind foran hans bil, mens de 'opførte sig truende og udspørgende', som det hedder i sigtelsen.

Af den fremgår det, at de til sidst steg ud af bilen og tildelte offeret flere spark og slag. En af mændene stak ham desuden med en skruetrækker, før de frarøvede hans pung.

Politiet mener, at røverne handlede efter aftale eller fælles forståelse med en tredje navngiven mand, der ligeledes er tilknyttet LTF.

De fængslede er begge af anden etnisk herkomst og tidligere dømt for alvorlige forbrydelser, der relaterer sig til LTF. De nægter sig skyldige, men ønskede ikke at udtale sig i retten.