Bandefolk anholdt for drabsforsøg i Portugal

Mand ramt af skud i Lissabon, og to med tilknytning til berygtet bande anholdt

To mænd, der i følge Ekstra Bladets research har tilknytning til NNV-banden, er anholdt i Portugal, hvor de mistænkes i en sag om drabsforsøg.

Den ene er dansk statsborger, den anden er ikke.

I et mailsvar fra Udenrigsministeriet lyder det, at 'Udenrigsministeriet kan bekræfte at en dansk statsborger er blevet varetægtsfænglet i Lissabon. Der er tale om en personsag, og derfor kan Udenrigsministeriet ikke oplyse yderligere.'

Sådan skriver en presserådgiver fra ministeriet.

Det er uklart, hvordan de to forholder sig til beskyldningerne.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det ved at være nogle dage siden, at bandeduoen blev anholdt og fængslet.

Der er tale om en konkret sag, hvor en person blev ramt af skud, og ikke blot en sag om planlægning.

Sagen trækker angiveligt tråde til et opgør omkring penge og narko i Lissabon.

Det er uklart, hvorfor de to bandefolk fra København opholdt sig i Portugal, og hvor længe de havde været der.