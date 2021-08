Bandefolk anholdt: Røvede 42 flasker lattergas

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Under et større politiopbud fremstilles fire unge her til eftermiddag i en atypisk røverisag.

De sigtede fremstilles i første omgang hver for sig, og alle nægter sig ifølge deres forsvarere skyldige. Flere af de sigtede har ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilknytning til den svenske bande Dødspatruljen, der for nyligt fik en dansk afdeling.

Konkret sigtes de fire for at have have røvet 42 flasker lattergas fordelt på syv kasser og 3000 kroner fra deres offer. Røveriet udspandt sig 9. august ved 18-tiden på Lersø Park Allé, Østerbro.

Røveriet skete ved både vold og trusler om vold. Offeret blev stukket med en køkkenkniv i den ene finger og låret under røveriet, der skete ved offerets bil.

Første fremstillede var en tynd yngre mand med somaliske rødder, der var iført en spraglet T-shirt og jeans. Han ønskede ikke at udtale sig, bekendtgjorde han.

Ved retsmødet kom det frem, at to af de sigtede ønskede at forklare sig, mens de sidste to ikke ønskede det.

Og derfor blev de fire sigtede indledningsvis fremstillet hver for sig, i forbindelse med at de blev præsenteret for røverisigtelsen.

Med henvisning til efterforskningens indledende stadie anmodede anklager Louise Nielsen om, at grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Forsvarerne krævede ligeledes navneforbud på deres klienter.

Begge ønsker blev efterkommet af retten.

Derfor er Ekstra Bladet afskåret fra at beskrive sagen i detaljer. Men en svensk tolk sad klar i retslokalet til at bistå ved grundslovsforhøret.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Knud Hvass, efterforskningsleder ved Københavns Politi, at der er fire anholdte, og at de har tilknytning til bandemiljøet.

Han ønsker ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger om tilknytningen til banden Dødspatruljen.

- Men tre af de anholdte er svenske statsborgere, fortæller han.