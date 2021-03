Bandefolk bag serie af overfald på fængselsbetjente

Ved du noget om sagen eller kender du til overfald i de danske fængsler, så skriv til os her

En serie voldsomme overfald i danske fængsler knyttes nu til den forbudte bande Loyal to Familia (LTF). Og dermed ser det ud til at bandens medlemmer ikke har lagt deres løbende konfrontationer med fængselspersonalet på hylden.

Den forgangne uge bød på tre voldelige overfald i de danske fængsler. De tre episoder sendte 12 ansatte, heriblandt 10 fængselsbetjente, på skadestuen. Formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, er chokeret over de voldelige episoder.

- Vi ved endnu ikke, om overfaldene er koordineret, men det er små banaliteter, der har ført til overfaldene, siger Bo Yde til Ekstra Bladet.

Han oplyser desuden, at overfaldsmændene har tilknytning til LTF, som domstolene har dømt ulovlig. Der bliver ikke registreret, hvor ofte det er et LTF-medlem, der står bag overfald på fængselspersonalet, men Bo Yde kalder det 'et udbredt problem'.

Et nyt sæt regler

Formanden efterlyser handling fra ministeren.

- De her mennesker har vi brug for at kunne håndtere på en anden måde, så længe de kun vil i konflikt.

Han foreslår blandt andet, at det skal være nemmere at udelukke bandemedlemmerne fra fællesskabet i fængslet, og at bandemedlemmerne skal have lidt eller ingen kontakt med deres kriminelle netværk uden for fængslets mure.

- Det kan ikke nytte noget, at de indsattes rettigheder vægter højere end de ansatte i fængslets sikkerhed, siger Bo Yde, men slår samtidig fast, at forslaget langt fra skal gælde alle indsatte.

Flere problemer i kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen er i forvejen ramt af massive udfordringer. Det står specielt slemt til med at rekruttere medarbejdere. Fængselsforbundet mener, at man mangler omkring 500 fængselsbetjente, imens at ministeriet selv anslår, at man mangler 250 fængslesbetjente.

Under et samråd i september 2020 kaldte justitsminister Nick Hækkerup, problemerne for alvorlige.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup. Det har ikke været muligt, men Nick Hækkerup skriver i en mail, at de ansattes sikkerhed har fuldt fokus i de kommende forhandlinger for kriminalforsorgen. Ministeren kalder også Bo Ydes forslag om udelukke bandemedlemmerne fra fællesskabet for 'interessant'.