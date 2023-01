Bandefolk dømt for våben: Kørte uden lys

To bandemedlemmer blev i går hver idømt tre år og tre måneders fængsel i en sag om ulovlige våben.

Her er der tale om Amir Abshir Abdi Mohamed og Housam Souheil Turk. Sidstnævnte blev desuden udvist.

Sagen kørte ved Retten i Glostrup, og begge ankede dommen på stedet.

I følge en pressemeddelelse udsendt af politiet i forbindelse med dommen, lyder det, at de to mænd, der er henholdsvis 24 og 29 år, var i besiddelse af to skarpladte pistoler, da de blev stoppet af en hundepatrulje fra Københavns Vestegns Politi en aften i februar 2022.

- Reelt er det noget så banalt som et par slukkede forlygter, der gør at politiet får øje på bilen og dermed får stoppet to hårdkogte bandemedlemmer, der er på vej med skarpladte pistoler til en konfrontation. Ud over at det er rigtig godt politiarbejde, så er det på alle måder tankevækkende, siger anklager Robert Rafn.

De to mænd var begge iført fabriksnyt sort joggingtøj trukket ud over deres almindelige tøj, handsker og ansigtsmaskering. I bilen var der desuden en dunk med brandbar væske.



Hundepatruljen fik mistanke til bilen, blandt andet fordi den kørte uden lys og forsøgte derefter at bringe den til standsning. Men føreren forsøgte at køre fra politiet og retten fandt det bevist, at bilen på et tidspunkt kørte over 150 km/t på motorring 3 i retning mod Bagsværd, hvor man max. må køre 70 km/t. På tilkørselsrampen til Hillerødmotorvejen i Bagsværd mistede føreren herredømmet over bilen og påkørte et autoværn, hvorefter eftersættelsen stoppede og politiet anholdt de to mænd i bilen.



De ting der blev fundet i bilen gjorde, at retten vurderede, at de to banderelaterede mænd havde til hensigt at anvende pistolerne til en ikke nærmere konkretiseret konfrontation med en eller flere personer.



Anklagemyndigheden havde i sagen rejst tiltale for, at de to mænd handlede som led i en bandekonflikt. Retten fandt dog ikke dette tilstrækkeligt bevist, og derfor blev de to mænd frifundet for den særlige bandeparagraf 81a, som kan udløse dobbelt straf.



Den 29-årige er ikke dansk statsborger og blev derfor udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år. Den 24-årige har efter anklagemyndighedens opfattelse et somalisk statsborgerskab, foruden sit danske, og her var påstanden fra anklagemyndigheden, at han skulle frakendes sit danske statsborgerskab og udvises under henvisning til bandeparagraffen, der giver mulighed herfor. Men da der netop ikke faldt dom efter 81a, bortfaldt denne mulighed.