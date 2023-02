Bandefolk dømt for våbensmugling til Sverige

Fire med tilknytning til berygtet bande idømt fængsel for at organisere våbensmugling fra Danmark til Sverige

Fire mænd blev tirsdag idømt fængsel i forbindelse med en sag om to pistoler, der skulle smugles til Sverige.

Den hårdeste straf fik 25-årige Ali Salem Hassan Musair, der blev idømt tre år og 11 måneders fængsel, der samtidig blev udvist i seks år.

Abdulaziz Yusuf Mohamud Osman fik tre års fængsel, mens Mohamed Abdulwahab Osman Adan fik to et halvt års fængsel, og Khaled Walid El-Jamal fik to år og ni måneders fængsel.

Tre af de fire har ifølge politiets vurdering tilknytning til Dødspatrulje-banden. Af en pressemeddelelse, som politiet har udsendt i forbindelse med dommen, lyder det, at videoovervågning og data på mobiltelefoner hjalp politiet med at kortlægge to overdragelser af pistoler, der skulle smugles til Sverige.

De fire, der tirsdag blev dømt i Københavns Byret stod for at skaffe og overlevere de to våben, der efterfølgende blev forsøgt smuglet til Sverige i henholdsvis oktober og december 2021.

Retten fandt det bevist, at to af de dømte 4. oktober 2021 overdrog en revolver samt 13 tilhørende patroner til en dansk mand, der fragtede våbnet over Øresund med tog fra Københavns Hovedbanegård, inden han blev stoppet af toldere. Manden er siden blevet dømt i sagen i Sverige.

Dømt for våben

Det blev også fundet bevist af retten, at tre af de dømte var i besiddelse af og overdrog to forskellige pistoler med tilhørende magasiner, hvor der var isat henholdsvis ni og fire skarpe patroner. Det skete på en adresse på Nørrebro i København, hvor der var strafskærpelseszone.

Våbnene blev af en svensk kvinde smuglet til Sverige med tog fra Københavns Hovedbanegård, men også hun blev opdaget af myndighederne og siden dømt.

Anklager ved National Enhed for Særlig Kriminalitet, Julie Solhøj siger:

- På baggrund af internationalt samarbejde mellem dansk og svensk politi er det lykkes at få kortlagt de nærmere omstændigheder bag to tilfælde af våbensmuglinger i det kriminelle miljø over den dansk-svenske grænse.

- Der er tale om en alvorlig sag, hvor håndvåben med tilhørende ammunition er overdraget og efterfølgende smuglet via et offentligt og meget befærdet sted, og jeg er derfor tilfreds med, at retten har idømt betydelige fængselsstraffe, siger anklageren.

