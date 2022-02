Bandefolk fængslet for pistol

Med 180 kilometer i timen forsøgte to mænd med tilknytning til gadebanden NNV ifølge politiet at køre fra dem, da en patrulje ville have mændene til at standse.

Episoden udspillede sig på Hillerødmotorvejen kort før klokken 22 lørdag 5. februar, og da bandefolkenes Audi endelig blev bragt til standsning, fandt politiet en pistol i kabinen.

Det fremgår af sigtelsen mod det to mænd, som dagen efter blev varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Glostrup på baggrund af en sigtelse for den ulovlige våbenbesiddelse.

Her kom det frem, at pistolen var isat et magasin med seks skarpladte patroner.

De to bandefolk på 23 og 28 år nægter sig skyldige og ville under grundlovsforhøret ikke udtale sig i sagen.

Af hensyn til efterforskningen blev dørene efterfølgende lukket.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev de to mænd standset på den del af motorvejen, der fører gennem Gladsaxe Kommune.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle de to frem til foreløbigt 4. marts.