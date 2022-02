Bandefolk fængslet: Havde pistol i bil

To mænd, der ifølge Ekstra Bladet oplysninger har tilknytning til NNV-banden, blev lørdag varetægtsfængslet for besiddelse af en pistol.

Bandeduoen blev anholdt i en bil fredag aften kort før kl. 22 i Bagsværd.

Dagen efter blev de fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Det vides ikke, hvordan de to forholder sig til sigtelsen, men dommeren fandt, at der var begrundet mistanke, og derfor blev begge fængslet i foreløbigt fire uger.

De to er sigtet for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpede omstændigheder.