Bandefolk sigtet i stor våben- og narkosag

To mænd er i dag blev anholdt i en sag om både narko og våben. Det skriver politiets National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om mænd med tilknytning til den ellers forbudte bande Loyal To Familia.

Mændene blev anholdt kort før middag. Den ene blev anholdt på sin bopæl i Albertslund, mens den anden blev anholdt i fængslet, hvor han sad til afsoning.



De anholdte mænd er henholdsvis 27 og 31 år gamle.

I pressemeddelelsen lyder det endvidere, at anholdelserne sker efter en længere efterforskning, hvor der allerede i november måned blev foretaget anholdelse af to andre personer, der har siddet varetægtsfængslet siden da.



Dagens anholdte er sigtet for besiddelse af otte pistoler, to maskinpistoler med tilhørende ammunition samt flere lyddæmpere. Endvidere er de sigtet for i perioden fra februar 2021 til november 2021, henholdsvis indsmugling og besiddelse af ikke under 17 kg kokain.



Den 31-årige anholdte mand er desuden yderligere sigtet for, i november 2020, at have været i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition.



- Der er tale om en omfangsrig og kompliceret efterforskning, der nu har kørt over et stykke tid. Med dagens anholdelser har vi taget yderligere to centrale personer fra bandemiljøet ud af cirkulation og sigtet dem for særdeles alvorlig kriminalitet. De våben, som sigtelserne vedrører er beslaglagt ved en tidligere aktion, men kombinationen af sigtelserne for besiddelse af våben og indsmuglingen og besiddelsen af kokain, bekræfter desværre med al tydelighed de organiserede banders adfærd, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra NSK.



De to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i morgen ved Retten i Glostrup med krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.