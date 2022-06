Bandefolk sigtet: Nøgent offer bundet med ledninger

DOMMERVAGTEN (Ekstra Bladet): De sociale myndigheder var sammen med en horde af pårørende på plads på tilhører-rækkerne, da ni unge, to kvinder og syv mænd, onsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved dommervagten i København.

Grundlovsforhøret var flere timer forsinket, og de mange sigtede i alderen 16 til 23 år var flankeret af et massivt politi-opbud, da de endelig blev ført ind i retslokalet og placeret ved siden af deres forsvarere.

Flere af de kvindelige pårørende havde tårer i øjnene. En af de sigtede mænd smilede bredt og beroligede to teenagedrenge med sort krøllet hår på tilhører-rækkerne med et: 'alt er godt, alt er godt', inden grundlovsforhørets start.

Politi: 16 timers mareridt

Herefter læste anklageren sigtelserne mod de anholdte unge højt for retten.



Her fremgik det, at de kræves varetægtsfængslet for en brutal ydmygelse af et mandligt offer, der ifølge politiet blev tvunget ind i en bil 24. maj og gennemlevede et sandt mareridt.

Det varede ifølge politiet, indtil det lykkedes ham at flygte fra sine fangetagere lidt i 6 om morgenen 25. maj.

De unge er mistænkt for at have haft flere forskellige roller i overfaldet og afpresningen af offeret, der angiveligt blev tvunget ind i en bil omkring kl. 14, og afpresset for penge, inden han i timevis blev flyttet rundt til flere forskellige lejligheder, hvor der blev udøvet grov vold mod ham, og han blev truet på livet.

Undervejs blev offeret angiveligt røvet for 14.00 kroner af gerningsmændene, der var bevæbnet med knive.

Tvunget til at spise morfin

På et tidspunkt under frihedsberøvelsen blev han ifølge sigtelsen bundet med gaffa-tape og trampet i skridtet uden tøj på, samt tvunget ned i en sofa-opbevaring med bind for øjnene.

Herefter blev han i afklædt tilstand, og bundet på hænder og fødder med ledninger, tvunget til at indtage to morfin-piller, inden de anholdte angiveligt filmede ydmygelserne, mens offeret blev tvunget til at sige sit navn og cpr-nummer.

Efter sigtelsen var læst op, blev dørene lukket med hensyn til den videre efterforskning og pressen måtte forlade salen.

Hærdede kriminelle



De sigtede blev anholdt onsdag morgen på forskellige adresser i en koordineret aktion - fortrinsvist i Storkøbenhavn.

Det oplyste Københavns Politi onsdag formiddag på Twitter. Politiet beskrev samtidigt en af de anholdte som bandemedlem, mens flere af de resterende af politiet blev omtalt som banderelaterede.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, er der tale om et medlem af gadebanden Brothas, der har udspring i Mjølnerparken, og som efter en blodig krig med udbrydergruppen NNV (Nørrebro-Nordvest, red.) i 2018 er svundet kraftigt i antal.

Flere af de andre er tidligere dømt i sager, hvor de bliver omtalt som medlemmer af Vanløse-grupperingen kaldet V27.

Personligt opgør

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle overfaldet dog ikke være et et bandeopgør, men omhandle en personlig strid om gæld i det kriminelle miljø.

Det fortæller kilder med indsigt i miljøet, som beretter, at den unge mand der angiveligt blev frihedsberøvet i denne sag, var et uforvarende offer, og det i virkeligheden var hans kammerat, som en af de anholdte havde et udestående med.

Ifølge Ekstra Bladets research har flere af de sigtede, trods deres meget unge alder, været indblandet i særdeles brutale sager om blandt andet våbenbesiddelse, kidnapning, afpresning og trusler.

De nægtede sig alle skyldige, inden dørene blev lukket for pressen. Det blev oplyst, at flere af dem ønskede at udtale sig under grundlovsforhøret, der forventes afsluttet onsdag aften.