Bandefolk tvang hash-bod åben

En strid om hashgæld førte søndag til, at en større gruppe bandefolk med tilknytning til den nu forbudte gruppering Loyal To Familia (LTF) troppede op i Pusher Street på Christiania for at markere sig.

Dermed har skruen med voldelig organiseret kriminalitet i den verdensberømte hashgade igen fået et drej i den dunkle retning.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var baggrunden for episoden, at en hashhandler i Pusher Street var kommet i gæld i det kriminelle miljø. Her skal han blandt andet have skyldt penge til LTF-relaterede personer.

De pågældende har i den forbindelse de facto overtaget hash-boden i forsøget på at kradse det påståede udestående ind. I den forbindelse har en gruppe bandefolk derfor konstant opholdt sig i nærheden af boden, hvor man så med jævne mellemrum er gået hen for at opkræve penge tjent på handel med hash.

Dette setup er ikke gået ubemærket hen i miljøet omkring Pusher Street og den omkringliggende fristad, hvor man krævede boden lukket.

Ikke set før

Kilder oplyser, hvordan dette ikke huede bandefolkene, og man derfor troppede op i Pusher Street i større antal for at modsætte sig lukningen.

Normalt plejer Pusher Street-miljøet nogenlunde at føje sig Christianias beslutninger, men den nævnte episode er første gang, at man forsøger at modsætte sig generelle beslutninger.

Kilder med indsigt i miljøet fortæller, at stemningen generelt anspændt i Pusher Street for tiden.

Hos politiet vil man ikke kommentere Ekstra Bladets konkrete oplysninger:

- Men inden for de seneste syv dage har vi registreret personer med tilknytning til flere kriminelle grupperinger derude, og det er en bekymrende udvikling, siger Rune Nielsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.

Er de der der som gæster eller aktører?

- Det har vi ingen kommentarer til, siger Rune Nielsen.