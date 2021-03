Bandekonflikt fortsætter: Sigtes for drabsforsøg på Bandidos-rocker

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Et medlem af gadebanden NNV er sigtet for drabsforsøg på en Bandidos-rocker ved et skyderi i fredags mod et hus i en haveforening i Ishøj.

Bandemedlemmet fremstilles netop nu i et grundlovsforhør, hvor han sigtes for drabsforsøget. Det mislykkedes, ifølge anklager Mie Schjøtt, fordi ingen var hjemme i huset.

Der blev affyret seks skud mod huset ved 23-tiden fredag 5. marts. Skyderiet var, ifølge politiet, et led i den verserende konflikt mellem Bandidos og NNV.

Det sigtede NNV-medlem nægter sig skyldig, men sagde i retten - inden dørene blev lukket - at han gerne ville svare på spørgsmål.

Den unge mand, der har anden etnisk baggrund end dansk, blev ført ind i retten iført sorte bukser, sort jakke og sorte sko. Han er nært knyttet til det 21-årige NNV-medlem, som 2. januar blev alvorligt såret af skud i Hillerød, hvor Cem Kaplan, 38, blev dræbt.

En Bandidos-rocker sidder varetægtsfængslet for drab og drabsforsøg og har delvist erkendt, at han affyrede 11 skud mod NNV-folkenes bil.

En stor politistyrke omringede retsbygningen under grundlovsforhøret.

Det skyldes også, at der kører to andre høj-risiko sager ved Retten i Glostrup i dag. Det er en sag, hvor NNV-bandefolk er tiltalt for afpresninger, og Loomis-sagen, hvor kontantcentralen Loomis angiveligt blev forsøgt plyndret af fem tiltalte, hvoraf fire er medlemmer af en svensk bande fra Gøteborg.