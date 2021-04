Bandekonflikt: Fredsaftale på vej

Efter ti dages våbenhvile er der nu håb om en fredsaftale mellem rockerklubben Bandidos og gadebanden NNV. Det oplyser kilder med indgående kendskab til miljøet over for Ekstra Bladet. Grundet sagens karakter betinger kilderne sig anonymitet.

Håbet skyldes et møde mellem parterne afholdt fredag.

Målet er en aftale om at standse den konflikt, som har verseret, siden to NNV'ere 2. januar blev ramt af skud, da de efter forudgående aftale mødte op på en adresse i Hillerød.

Den 38-årige Cem Kaplan døde, mens NNV's såkaldte krigsminister blev såret.

Fredsforhandlingerne mellem parterne foregår ifølge flere af hinanden uafhængige kilder i Spanien.

Kilderne fortæller ligeledes samstemmende, at Hells Angels som en slags neutral tredjepart forestår det sikkerhedsmæssige i forbindelse med forhandlingerne.

Leder af afdelingen for organiseret kriminalitet hos Københavns Politi, Knud Hvass, ønsker ikke at kommentere oplysningerne.

- Vi følger udviklingen generelt udviklingen i rocker-bandemiljøet tæt, siger han.

Siden skudepisoden i januar har der været adskillige sammenstød mellem parterne, hvor der både har indgået flere skyderier, en bilbombe og brandattentater.

En 41-årig mand fra Bandidos er varetægtsfængslet for drabet på Cem Kaplan og drabsforsøg mod krigsministeren fra NNV.

Ved grundlovsforhøret 15. januar erkendte rockeren delvist sigtelsen om drab og drabsforsøg. Han nægter at have deltaget i planlægningen af skudepisoden, og at det skulle være sket i forening med medgerningsmænd.