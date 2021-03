Bandekonflikt: Opholdsforbud i rockerklubhus fortsætter

Københavns Vestegns Politi har i dag besluttet at forlænge opholdsforbuddet på dele af adressen Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby, der vil være markeret med skilte.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet forbyder således enhver adgang til de markerede dele af adressen.

Baggrunden for forbuddet er, at politiet fortsat vurderer, at der er en verserende, voldelig konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og bandegrupperingen NNV.

Det er fortsat politiets vurdering, at der på grund af konflikten er en betydelig risiko for et angreb på ejendommen, hvilket kan være til fare for personer, der bor eller opholder sig i nærheden.

Så sent som i går, onsdag, blev et ledende medlem af NNV varetægtsfængslet for et drabsforsøg begået i Ishøj på Københavns Vestegn 5. marts.

Opholdsforbuddet blev første gang indført torsdag 28. januar 2021 og bliver nu forlænget foreløbigt frem til torsdag 25. marts 2021 kl. 17.00.

Det er den enkelte politikreds, der lokalt træffer beslutning om, hvorvidt tilholdssteder kan og skal lukkes.

Det er i medfør af rockerloven, at politiet under visse betingelser kan forbyde personer at opholde sig i en bestemt ejendom, når der verserer en voldelig konflikt mellem rocker- og bandegrupperinger.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med fængsel i op til to år.

