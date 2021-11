Bandekonflikt: Politiet indfører visitationszoner

Politiet har her til aften indført visitationszoner, oplyser man i en pressemeddelelse.

Her skriver man følgende:

'Politiet vurderer, at der udspiller sig en voldelig konflikt mellem to grupperinger i det københavnske bandemiljø. Som led i at dæmme op for konflikten opretter Københavns Politi to visitationszoner: en i Brønshøj og en, der omfatter dele af Nørrebro, København NV og Ydre Østerbro.

I de to visitationszoner har der i de seneste dage været flere episoder, som Københavns Politi vurderer har forbindelse til den aktuelle konflikt, og hvor der i flere tilfælde har været anvendt skydevåben.

Blandt andet blev der den 11. november affyret flere skud mod en gruppe personer, som opholdt sig ved en kiosk på Ruten i Tingbjerg, og den 16. november blev der ligeledes affyret flere skud ved en kiosk på Bisiddervej i København NV.

- Vi vil ikke acceptere, at konflikten mellem de to grupperinger udvikler sig. Derfor har vi taget visitationszonerne i brug som et værktøj til at skabe tryghed for borgerne ved at kontrollere, at personer ikke færdes med våben i områderne, siger politidirektør Anne Tønnes.

Det ulmer i bande-miljøet: Fandt stort våbenlager

- Vi har en bred indsats for at forebygge yderligere bandekriminalitet. Det omfatter – ud over visitationszonerne – også øget patruljering og intensiveret samarbejde med kommunens gadeplansmedarbejdere, boligforeninger og andre aktører i områderne, siger Anne Tønnes.

Visitationszonerne er gældende fra onsdag den 17. november 2021 kl. 18.00 til onsdag den 1. december 2021 kl. 18.00 i følgende geografisk afgrænsede områder:

Zone 1:

Ruten – Åkandevej – Kildebrøndevej – Smørumvej – Veksøvej – Stenløsevej – Islevhusvej – Marbjergvej - Mørkhøjvej – grønt område langs kredsgrænsen - Hillerødmotorvejen - Ruten.

Zone 2:

Nørrebrogade – Jagtvej – Ågade – Bispeengbuen – Borups Allé – Hareskovvej - Utterslevvej – Rådvadsvej – Frederiksborgvej – Rødkløvervej – via stier syd for kredsgrænsen – Lundedalsvej – Tuborgvej – Lersø Parkallé – Rovsingsgade – Hans Knudsens Plads – Borgervænget via cykelsti til – Vognmandsmarken – Bryggervangen – Omøgade - Lyngbyvej – Nørre Allé – Sankt Hans Torv - Fælledvej til Nørrebrogade.